بسبب الغش.. مترشح لاستدراكية الباكالوريا يعتدي على مراقبة والشرطة تتدخل لاعتقاله

تعرضت أستاذة مكلفة بالمراقبة في الدورة الاستدراكية في إحدى ثانويات مكناس، اليوم الخميس، لاعتداء جسدي من طرف أحد التلاميذ المترشحين، ما أدى إلى اعتقال هذا الأخير، واتخاذ قرار تأديبه، بسبب الغش.

وقالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مكناس، في بلاغ لها أصدرته، اليوم الخميس، إنه فور علمها بواقعة الاعتداء على الأستاذة، بادرت إلى إيفاد لجنة إقليمية للوقوف على حيثيات الواقعة، واتخاذ الإجراءات التربوية، والتأديبية اللازمة.

واستدعى رئيس مركز الامتحان الأمن الوطني، للوقوف على خلفية الحادث، الذي عرفته ثانوية ابن الهيثم، حيث تم اعتقال التلميذ المعتدي.

والمديرية الإقليمية عبرت عن رفضها القاطع لكل الممارسات، التي تسيئ إلى كرامة نساء، ورجال التعليم، أطرا إدارية، وتربوية، وتقنية بالمؤسسات التعليمية، وإدانتها الشديدة لسلوك العنف، مهما كان مصدره، معلنة عن تنصيب نفسها، بمعية إدارة مركز الامتحان، طرفا مدنيا في القضية، واستمرارها في مؤازرة الأستاذة قضائيا، علاوة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ذات الصلة بالقانون المتعلق بزجر الغش.