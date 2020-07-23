مندوبية السجون تسمح بإدخال القفة في أيام العيد وتضع شروطا خاصة بسبب جائحة كورونا

بمناسبة حلول عيد الأضحى، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، عن فتح الباب أمام العائلات، لإدخال القفة لذويهم من النزلاء، ولكن بشروط خاصة بسبب ظروف الجائحة.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، أنه للظروف الاستثنائية الحالية التي تقتضـي اتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير الاحترازية والوقائية من أجل التصدي لتفشـي فيروس كرونا المستجد، فإنه سيسمح لعائلات النزلاء بجميع المؤسسات السجنية بإدخال المؤونة الغذائية لفائدة ذويهم من النزلاء ابتداء من ثاني أيام عيد الأضحى، وطيلة الأيام المبرمجة لكل مؤسسة سجنية، كما أنه يسمح للعائلات فقط بتسليم قفة المؤونة لفائدة ذويهم من النزلاء دون إجراء الزيارة أو إيداع الملابس أو المبالغ المالية أو أشياء أخرى.

وتضيف المندوبية، أن المؤسسات السجنية ستسهر على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم، من أجل إخبارهم بالموعد المحدد، والشروط الطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية.

وتهيب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجميع عائلات النزلاء الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كوفيد- 19، حفاظا على سلامة وصحة الساكنة السجنية.