طنجة.. السلطات تمنع المقاولات من إصدار رخص استثنائية لسفر الأجراء خلال العيد

اتخذت سلطات مدينة طنجة، قرار منع التنقل من المدينة، ملزمة رؤساء المقاولات، بتحمل مسؤوليتهم في عدم إعطاء أي رخصة لتنقل لأجرائهم.
واجتمع والي طنجة تطوان الحسيمة، أمس الأربعاء، مع الجمعيات المهنية والسلطات المحلية، لإخبارهم بقرار المنع النهائي للتنقل خارج مدينة طنجة، خلال عيد الأضحى.
وحسب بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الشمال، فإنه من الممنوع بشكل تام منح تراخيص التنقل المهنية، خارج مدينة طنجة، خلال فترة العيد، وسيتحمل مدراء المقاولات المسؤولية، في حالة إصدارهم لأي رخصة.
يشار إلى أن طنجة، باتت تحصي تزايدا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، باتت معها المستشفيات تجد صعوبة في التكفل بالحالات الجديدة.
وكانت الحكومة قد أبقت مدن طنجة ومراكش والعرائش والقنيطرة في المنطقة الثانية من التخفيف، والتي يمنع فيها التنقل خارج الإقليم إلا برخصة مهنية أو استثنائية، في الوقت الذي لا تعتزم الحكومة مراجعة هذا التصنيف في الوقت القريب، حسب ما صرح به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرا.
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