الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيا بتهمة التحريض على الإرهاب والكراهية

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الخميس، عن اعتقال شخص، يحمل الجنسية المغربية في مدينة تاراسا في برشلونة، لتورطه في “جرائم تتعلق بالتحريض على الإرهاب، والكراهية”.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بلاغ لها، اليوم، أن التحقيق، الذي بدأ، قبل سنة، كشف أن الشخص المعتقل كان يستعين بوسائل التواصل الاجتماعي، لنشر صور، ومقاطع فيديو، مع رسائل تدعم الكفاح المسلح، والجهاد العنيف، مضيفة أنه كان يبث، أيضا، منشورات أخرى، ذات طبيعة معادية للسامية.

وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم كان مستمرا في أنشطته المحرضة على الجهاد، مسجلا أن اعتقاله جاء للحيلولة دون بلوغه وضعا متقدما في التطرف، والانتقال إلى مرحلة عملياتية.

وتندرج هذه العملية، التي نفذت من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للاستعلام ببرشلونة، والفرقة المحلية للاستعلام بموتريل في غرناطة، في إطار الحرب ضد الإرهاب الجهادي في إسبانيا.