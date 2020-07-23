"طيران الإمارات" تعرض على موظفيها "إجازة بدون أجر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر بريد إلكتروني مرسل للموظفين داخل شركة طيران الإمارات أن الشركة عرضت على بعض الطيارين وأطقم الضيافة إجازة لما يصل إلى أربعة أشهر دون أجر، في الوقت الذي تكابد فيه الشركة لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا.

وتواجه الناقلة المملوكة لحكومة دبي أزمة سيولة بسبب الجائحة وخفضت بالفعل الرواتب وسرحت آلاف الموظفين بما شمل طيارين وأطقم ضيافة.

وذكر البريد الإلكتروني أن الطيارين وأطقم الضيافة المشمولين في هذا العرض يمكنهم أخد إجازة تصل إلى أربعة أشهر بين شهري آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر دون راتب، لكن سيستمرون خلالها في تلقي المنافع الوظيفية مثل الإقامة على حساب الشركة.

وذكر البريد الإلكتروني: "نتيجة لقيود السفر التي فرضت مؤخرا بشكل غير متوقع من بعض الدول، ظهرت فرصة لنعرض على طيارينا وأطقم ضيافتنا إجازة دون راتب. اخترنا أن نقترح عرض هذا الخيار كتدبير على المدى القصير لتقليل مواردنا".

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وأكدت متحدثة باسم طيران الإمارات اقتراح الإجازة دون أجر.

وتسير الشركة عددا محدودا من الرحلات بسبب القيود على الحدود حول العالم. وتعتزم تسيير رحلات إلى 62 وجهة في آب/ أغسطس مقارنة بتسيير رحلات إلى 157 وجهة قبل الجائحة.

وقالت "طيران الإمارات" اليوم، الخميس، إنها ستغطي نفقات طبية بما يصل إلى 150 ألف يورو (173850 دولارا) ونفقات الحجر الصحي، بما يصل إلى مئة يورو في اليوم لمدة 14 يوما، لأي راكب تتأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال السفر.