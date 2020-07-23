السعودية تُعلن "نجاح" عملية جراحية للملك سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن "الديوان الملكي" السعوديّ، في بيان أصدره، مساء اليوم الخميس، إجراء الملك، سلمان بن عبد العزيز، عملية جراحية لاستئصال المرارة.
وأفاد البيان بأن "الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، (اليوم) الخميس، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح أن العملية الجراحية "تكللت بالنجاح، وسيمضي (الملك سلمان) بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
وكانت السعودية، قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، دخول الملك سلمان إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات، إثر إلتهاب في المرارة.
وتقرر على إثر ذلك، تأجيل زيارة كانت مقررة سلفا لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى الرياض، لم يتم الإعلان عن تحديد موعدها الجديد بعد.
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