وفاة جديدة بفيروس كورونا في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الخميس، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات، ارتفع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر، إلى 71 حالة، مع الوفاة الجديدة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 306 إصابات في محافظة القدس، و32 إصابة في محافظة رام الله والبيرة، و167 إصابة في محافظة الخليل، وإصابتان في محافظة طولكرم، و15 إصابة في محافظة بيت لحم، و6 إصابات في محافظة سلفيت، وإصابتان في محافظة جنين، و48 إصابة في محافظة نابلس، و10 إصابات في محافظة أريحا والأغوار، و5 إصابات في محافظة قلقيلية، و3 إصابات في محافظة طوباس.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أنه جرى في الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 3 حالات وفاة في محافظة الخليل، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1270 بينها 700 حالة سجلت في محافظة الخليل، و500 في مدينة القدس، 46 في محافظة بيت لحم، و21 في محافظة نابلس، و3 في محافظة جنين.

وأوضحت أن 16 حالة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي. وبيّنت أن حصيلة الحالات النشطة (الفعلية) في الأراضي المحتلة عام 1967 وصلت إلى 8411، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3394، بنسبة 28.6% من مجمل الحالات المسجلة، وحالات الوفاة إلى 70.