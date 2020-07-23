راموس يتلقى عروضا مغرية من الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن عددا من الفرق الصينية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس.

ويرتبط راموس (34 عامًا) بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، وسط أنباء عن اقتراب عملية التجديد، ولكن دون خطوة رسمية حتى الآن.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن الأندية الصينية تدرك أهمية انتقال نجم كبير بحجم راموس إلى دوري بلادها، وبناءً عليه أرسلت عروضًا مادية ضخمة من أجل إقناعه بالقدوم إلى الصين.

وأوضح التقرير أن الأندية الصينية التي لم يتم الإعلان عنها على استعداد لدفع 22 مليون يورو كراتب سنوي لراموس، حال ضمه مجانًا، دون دفع رسوم انتقال إلى ريال مدريد.

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ويتقاضى راموس حاليًا 13 مليون يورو سنويًا مع ريال مدريد، وبالتالي فإن هناك فارق كبير، حال انتقاله إلى الصين.

وأكد التقرير أن فكرة راموس هي الاستمرار في ريال مدريد، لكن العروض التي ستستمر في التراكم على طاولته مغرية للغاية.

ومن المقرر أن يستمر راموس بقميص ريال مدريد حتى نهاية عقده، على الرغم من أنه لا يستبعد التوقيع لعام آخر، حيث يشعر بالارتياح لمواصلة اللعب على مستوى عالٍ.