سان جيرمان يجهز خطة للاحتفاظ بنيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تسعى وفق خطة أولية لتجديد عقد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في تقرير لها إن "نيمار مثل زميله كيليان مبابي، سيبقى في صفوف بي إس جي للموسم الرابع، وهو ما تعززه كل الأجواء المحيطة باللاعب والنادي الباريسي".

وأضافت أن كل الأنباء الواردة من غرفة ملابس سان جيرمان، تؤكد أن نيمار يعيش أقصى درجات التركيز، ولديه إصرار كبير على قيادة الفريق بدوري أبطال أوروبا، ومندمج كثيرا بحالة مزاجية جيدة مع اللاعبين والجهاز الفني.

Advertisements

وذكرت أن نيمار علاقته بالمدير الفني توماس توخيل أفضل نسبيا من مبابي، بينما تبقى العلاقة بين النجم البرازيلي ومواطنه ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي بحاجة للتحسين.

ولفتت إلى أن المفاوضات الرسمية لتمديد تعاقد نيمار الذي ينتهي صيف 2022 لم تبدأ بعد، إلا أن الطرفين يفضلان الانتظار لبعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت أن نيمار ومسؤولي باريس يفضلان بدء المفاوضات في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر، وأن أداء اللاعب البرازيلي في المراحل الأخيرة من دوري الأبطال قد يؤدي إلى نجاح المفاوضات.