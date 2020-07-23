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مليشيا الحوثي تستهدف بنيرانها القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يوليه 2020

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الخميس، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

 

 وقالت مصادر محلية في الجاح أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل ومزارع المواطنين في المنطقة.

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وأضافت المصادر ان المليشيات أطلقت النيران بشكل هستيري وعشوائي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين وتعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية.

 

 هذا وقد أصيب طفل ويدعى عبده أحمد صغير (14عام) يوم أمس في ذات المنطقة برصاص قناص حوثي، فيما قامت فرق إنقاذ القوات المشتركة باسعافه إلى مستشفى الدريهمي، تزامناً مع قيام وحدة المهام الخاصة بالتخلص من قيادي كان مشرف على عملية القنص

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