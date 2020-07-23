شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 2238 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه لم يثبت حتى الآن تأثير الحرارة على فيروس كورونا المستجد. Advertisements وأكد أنه يجب أن يكون تواصلنا خلال أيام العيد تواصلا آمنا. ونوه إلى أنه المؤتمر الصحفي سوف يتوقف، وستكون العودة بعد عيد الأضحى مع نشر البيانات في المواقع الرسمية.

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