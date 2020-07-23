شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل687 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 4 وفيات والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 687 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد " كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 61872 حالة إلى جانب 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة الكلي 421 حالة.

و قالت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها إن مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بلغ 9204 حالات.

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