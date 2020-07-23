عيادات الهلال الإماراتي تصل إلى إحدى قرى الوازعية بتعز

الخميس 23 يوليه 2020

تواصل العيادات المتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، تقديم الرعاية الطبية والمعالجة المجانية للمواطنين في مختلف مناطق الساحل الغربي اليمني،حيث قامت العيادات الطبية المتنقلة بالنزول إلى قرية السوادية التابعة لمديرية الوازعية بمحافظة تعز.



واستقبلت العيادات الطبية المكونها من انثى عشر طبيبا وطبيبة 200 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن، حيث جرى معاينة المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وتقديم الأدوية المجانية للأمراض المنتشرة في أوساط الاهالي ومنها ” الاسهالات المائية و الأمراض الطفيلية مثل الجارديا و البلهارسيا نتيجة لاستخدام مياه الينابيع والتى تحتوي على قواقع تسبب في نقل البلهارسيا و الالتهابات الرئوية وكذا الأمراض الجلدية نتيجة سوء التغذية والتهاب اللوزتين.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي تنفذها هيئة الهلال الحمر الإماراتي في الساحل الغربي، بهدف إعادة تطبيع الحياة التي سببتها حرب مليشيات الحوثي الكهنوتية في الساحل واليمن عموما.

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وفي تصريح لمدير الإدارة الطبية الدكتور علي الموري أكد فيه ” أن العيادات المتنقلة الثلاثة بطواقمها قد وصلت إلى قرية السوادية النائية في مديرية الوازعية واستقبلت الحالات المرضية من الأطفال والنساء وكبار السن وقامت بتقديم الأدوية المجانية للأمراض المنتشرة مثل الاسهالات المائية الحادة و البلهارسيا و الامراض الجلدية و سوء التغذية ” وذكر الموري ” أن هذه القرية تعتبر من القرى النائية المهملة والبعيدة من الخدمات الصحية ولم يصل اليها احد سوى عيادات الهلال المتنقلة لتخفيف عن معاناة السكان في هذه المنطقة المحرومة ” .

وأشار إلى أن العيادات تواصل القيام بواجبها الإنساني تجاة من هم بالحاجة لتخفيف الم المرضى وانين الأطفال والنساء الذين تفتك بهم الأمراض المنتشرة.

الأهالي في هذه المنطقة استقبلوا عيادات الهلال بفرحة غامرة وترحيب جم كونهم يعانون من صعوبة الوصول إلى الستشفيات ومراكز المدن حيث تتوفر الخدمات الصحية فوصول هذه العيادات كالغيث الذي هطل على أرض قاحلة.