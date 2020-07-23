رأس الخيمة توفر فحص كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين

الخميس 23 يوليه 2020

بناء على توجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي عن افتتاح 7 مراكز صحية و4 مستشفيات بالإضافة إلى الطب الوقائي والفرق الطبية المتنقلة ومدرسة الشيخ سعود الخيرية في منطقة المعيريض لإجراء فحوصات مجانية لكورونا المستجد " كوفيد 19 " لجميع المواطنين والمقيمين والعاملين في مختلف المنشآت التجارية والقطاعات الصناعية والإنشائية والمراكز التجارية ومتاجر المواد الغذائية وخدمات التوصيل وغيرها في إطار جهود الحكومة والقيادة الرشيدة الاحترازية للحفاظ على صحة الجمهور والكشف المبكر عن المصابين وتحقيق السلامة في بيئة العمل .



جاء ذلك خلال ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة عن بعد، بحضور ممثلي كلٌ من وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة، ومركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة، وجميع الجهات المختصة والمعنية في الإمارة.

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حيث ناقش الاجتماع، مستجدات التعايش مع جائحة كورونا على مستوى رأس الخيمة، والتفاصيل المتعلقة بزيادة عدد الفحوصات المخبرية في الإمارة، والتأكيد على متابعة استمرار جهود فرق التدقيق عن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستعراض وتحديد مواقع فحص العمالة وتوزيعها على مستوى الإمارة، كما تم مناقشة تشكيل فرق ميدانية لزيارة مساكن العُمّال الذين لم يتم فحصهم مسبقاً تعزيزاً لإجراءات السلامة والوقاية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص قيادتنا الرشيدة على توسيع نطاق الفحوصات من فيروس كورونا المستجد تماشيا مع جهودها للكشف المبكر عن المصابين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والحد من تفشي العدوى خاصة مع عودة الموظفين إلى مقارعملهم بالطاقة الكاملة وهو ما سيسهم بدوره في تعزيز جودة الحياة الصحية بين كافة أفراد وفئات المجتمع .

من جهته أوضح الدكتور عبد الله فضل النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية عضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة أن المنطقة خصصت في هذا الإطار سبعة مراكز صحية موزعة على طول النطاق الجغرافي في الإمارة ممثلة في كل من مراكز رأس الخيمة ، والمنيعي ، والجزيرة الحمراء ، المعيريض ، والرمس ، والظيت ، والدقداقة ، بالإضافة إلى مستشفيات إبراهيم عبيد الله ، ومستشفى صقر، ومستشفى عبد الله بن عمران، ومستشفى شعم حيث باشرت فعليا في استقبال الجمهور من كافة الفئات والشرائح المجتمعية والقطاعات العمالية بعد حصولهم على مواعيد حجزمسبقة عبر الاتصال الهاتفي بالمراكز المذكورة فيما تقوم الفرق الطبية المتنقلة بعملية الفحص في بعض مواقع العمل ، لافتا إلى أنه سيتم في المستقبل القريب افتتاح مركز أرض المعارض " أكسبو " لإجراء الفحوصات المجانية للمواطنين والمقيمين وللعاملين في كافة القطاعات التجارية والصناعية والانشائية .