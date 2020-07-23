شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل وإصابة 7 جنود أتراك شمال العراق والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 أعلن حزب العمال الكردستاني، مقتل وإصابة 7 جنود أتراك شمال العراق.

Advertisements وبحسب قناة "العربية"، فإن حزب العمال الكردستاني أعلن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 3 آخرين شمال العراق. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

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