الحديدة اليمنية.. تضرر منزل مواطن في حيس بقذائف حوثية وردود فعل غاضبة للمواطنين

الخميس 23 يوليه 2020

تضرر منزل مواطن ومسجد في منطقة بيت مغاري شمال غرب حيس جراء استهداف مليشيات الحوثي، ، للأحياء السكنية في المنطقة، مما آثار ردود فعل غاضبة للمواطنين تجاه قصف المليشيات.



وتصاعدت ردود فعل غاضبة من الأهالي تجاه القصف المتكرر الذي تشنه مليشيات الحوثي الإرهابية عليهم في المنطقة.

Advertisements

وقال أحد المواطنين في بيت مغاري بأنهم أصبحوا يعيشون في خوف، حيث قامت مليشيات الحوثي بقصف منزل أحد جيرانه يوم أمس - في إشارة إلى منزل المواطن عبدالله محمد قائد - وكذلك قصف المسجد.

وأضاف أن قذائف الهاون الحوثية تسببت بخوف ورعب للمواطنين والأطفال وكل سكان المنطقة، ثم اختتم حديثة بتساؤل إلى من نشتكي.

وتستمر مليشيات الحوثي في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين، دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم المليشيات.