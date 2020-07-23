البرلمان العربي يدين انتهاكات الحوثي بحق النواب اليمنيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، والاستيلاء على منازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، رفضه القاطع لاستمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحفيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية.

وأضاف أن مليشيا الحوثي تضع كل العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

Advertisements

وشدد على أن "ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي".

ووجه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالباً بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين يمثلون الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم.