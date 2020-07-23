شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 وفيات و 596 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن تسجيل 3حالات وفاة و 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الاخيرة .

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي انه تم تسجيل 1270 حالة تعافٍ جديدة مشيرة إلى وجود 16 حالة في غرف العناية المكثفة بينها 5 حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن حصيلة الحالات النشطة /الفعلية/ في فلسطين وصلت إلى 8411 فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3394 بنسبة 28.6% من مجمل الحالات المسجلة وحالات الوفاة إلى 70.