حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل وإصابة 7 جنود أتراك شمال العراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن حزب العمال الكردستاني، مقتل وإصابة 7 جنود أتراك شمال العراق.



وبحسب قناة "العربية"، فإن حزب العمال الكردستاني أعلن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 3 آخرين شمال العراق.

ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

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