بيان الديوان الملكي بشأن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، عن إجراء عملية جراحية ناجحة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية على صفحتها الرسمية في "تويتر" تغريدة، من مصدر في الديوان الملكي، جاء فيها: "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح.
وسيمضي - حفظه الله - بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين الماضي، دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات.
وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن أسباب إجراء الملك سلمان للفحوصات هو وجود التهاب في المرارة.
ولم ترد أية تفاصيل أخرى عن الحالة الصحية لملك السعودية خلال البيان.
وختم البيان، الذي نشر على حساب وكالة الأنباء السعودية، بتمني الصحة والعافية للملك سلمان بن عبد العزيز.
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