«القرصنة والتجسس وكورونا».. واشنطن تغلق قنصلية صينية وبكين تبحث الرد بالمثل.. والدولار يتأثر.. هل«أمريكا والصين» على خط مواجهة عسكرية مرتقبة؟

شهد العلاقات الصينية الأميركية تصاعداً يومياً في التوتر على خلفية ملفات عدة، أبرزها الاتهامات بالقرصنة والتجسس، وفيروس كورونا، وهونغ كونغ وغيرها من الملفات.

إلا أن الساعات الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في هذا التوتر على خلفية الاتهامات الأميركية الأخيرة لسفارات صينية بسرقة براءات اختراع وحقوق ملكية فكرية، ما استدعى رداً صينياً حاداً.

ففي مؤتمر صحافي، الخميس، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، مزاعم الولايات المتحدة بالافتراء الخبيث.

تلاعب الباحثة الصينية؟!

وحين سئل عن التقارير الأخيرة التي تحدثت عن تلاعب باحثة صينية واحتيالها من أجل الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ليتبين لاحقا أنها على علاقة بالجيش الصيني، وسط اتهام للقنصلية في سان فرانسيسكو بالتستر عليها، اعتبر وانغ أن تلك التصرفات تظهر جليا أن الإدارة الأميركية تسعى إلى أي عذر من أجل مضايقة العلماء والباحثين الصينيين.

إغلاق القنصلية الصينية

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأربعاء أنها منحت الصين 72 ساعة من أجل إغلاق قنصليتها في هيوستن من أجل "حماية المثقفين الأميركيين والممتلكات الفكرية والمعلومات الأميركية الخاصة".

إحراق وثائق

في حين أفادت وكالة "رويترز" أن رجال إطفاء توجهوا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إلى القنصلية الصينية في هيوستن بعد رؤية دخان. وقال مسؤولان بالحكومة الأميركية إن لديهما معلومات تفيد بإحراق وثائق هناك.

الخارجية الصينية

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن العمل مستمر بشكل طبيعي بالقنصلية لكنه لم يعلق على هذه التقارير.

ترامب

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد أعلن في وقت سابق عدم استبعاده إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي بلاده بعد إغلاق القنصلية في هيوستن.

هيوستن الأمريكية



أعلنت الصين، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن في ولاية تكساس، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي"، في حين تبحث الصين الرد بالمثل بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة ووهان.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحفيين: "إن ما يقوم به الجانب الأميركي استفزاز سياسي، ويوقم به بشكل أحادي، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

Advertisements



وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذا العمل الفاضح وغير المبرر، مهددا واشنطن بـ"الرد"، ولم يوضح وانغ سبب قرار الإدارة الأميركية إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن.



من جانبها، أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن القنصلية الصينية في هيوستن أغلقت "لحماية الملكية الثقافية الأميركية ومعلومات الأميركيين الخاصة".

وأكدت المتحدثة مورغان أورتاغوس على هامش زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوبنهاغن: "تنص اتفاقية فيينا أن على دبلوماسيي الدول احترام قوانين ونظم البلد المضيف، ومن واجبهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد"، من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.

5 قنصليات

وللصين 5 قنصليات في الولايات المتحدة، وقد فتحت قنصلية هيوستن في ولاية تكساس في 1979، وتضم لوائحها 900 ألف صيني.

ويأتي هذا القرار على خلفية توتر بين البلدين على عدة مستويات، من بينها قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونغ كونغ، واتهامات بالتجسس، ووضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ شمال غربي البلاد.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين اتهامات مباشرة بشأن المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، مما فاقم من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

مناورة جديدة

واعتبرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية التي تصدر باللغة الإنجليزية أن التحرك "مناورة جديدة في مسعى الإدارة الأميركية لتصوير الصين على أنها لاعب شرير على الساحة الدولية، وتحويلها إلى دولة خارجة على القانون أمام المجتمع الدولي"، بحسب "رويترز".

الانتخابات الأمريكية

بينما قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الشعبية، التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني إن الانتخابات الأميركية "أصابت واشنطن بالجنون".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قالت، في وقت سابق، إن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بالقتل والتعرض لهجمات بالقنابل، مشيرة إلى أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الحكومة الأميركية.

الدولار

وفي نفس السياق، بلغ الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات المناظرة اليوم، ليستأنف هبوطه مع تبني المستثمرين وضعية الانتظار والترقب إزاء توتر بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لـ"رويترز".

ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى يوم الجمعة لإغلاق قنصليتها في هيوستون عقب ادعاءات بالتجسس.

وتعهدت الصين بالرد، وتسبب تنامي التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في دفع اليوان صوب أكبر انخفاض في نحو شهرين أمس الأربعاء.

وانعكس مسار ذلك التراجع اليوم، وقفز اليوان في التعاملات الخارجية إلى مستوى يقل عن سبعة يوانات للدولار.