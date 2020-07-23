الوفيات في إيران جراء كوفيد-19 تتخطى 15 ألفاً

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طهران: أعلنت إيران الخميس أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ تخطت 15 ألفا، وسط محاولة الحكومة السيطرة على انتشار جديد للمرض في هذا البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري عبر التلفزيون الرسمي "للأسف فقدنا 221 من مواطنينا بسبب كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية".

وهذا ما رفع عدد الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 15074.

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وتواجه الجمهورية الإسلامية ارتفاعا في الإصابات والوفيات منذ نهاية حزيران/يونيو، إذ سجّلت الثلاثاء وفاة 229 شخصا في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف أول حالة في فبراير الفائت.

وحضّت لاري الإيرانيين على تفادي كل سفر غير ضروري والأماكن المغلقة والتجمعات الكبيرة للمساعدة في الحد من انتشار العدوى. وأوضحت أنّه تم تسجيل 2621 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية إلى 284034.

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