ضبط عامل قتل ابن عمه بسبب لهو الأطفال في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

ضبط الأجهزة الأمنية بالزقازيق، اليوم الخميس، عاملًا لاتهامه بقتل نجل عمه بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بقرية "بُردين" في الشرقية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من نقطة شرطة قرية "بُردين" بالزقازيق، بنشوب مشاجرة بشارع "أبو حمد" بالقرية، بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن مقتل "أحمد.ع" 26 سنة، عامل بورشة حدادة، على يد ابن عمه "أ.ح" عامل.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم اعتلى منزله وأطلق عدة أعيرة أصابة إحداها المجني عليه وأودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.