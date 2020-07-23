محافظ المنيا: "النقل" تتولى تنفيذ مطالع ومنازل محور سمالوط

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تابع الثلاثاء الماضي نسب التنفيذ بمحور سمالوط الحر على النيل والذي يًعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه عقب مشاهدة أعمال التنفيذ ميدانيًا، جرى التنسيق مع وزارة النقل، والتي أفادت أنها ستنفذ جميع المطالع والمنازل المدرجة بالمخطط التفصيلي للمحور.

يذكر أن محور سمالوط الحر يصل طوله إلي 24 كم وعرض 21 مترًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و 800 مليون جينه.