إندونيسا تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا وتتخطى عتبة 100 ألف

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا- (د ب أ):
سجلت إندونيسيا أكثر من 110 حالة وفاة على صلة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، الخميس، فيما لم تظهر الجائحة أي علامات على الانحسار في البلاد.
وسجلت البلاد 117 حالة وفاة من جراء كوفيد-19 بعد منتصف الليل ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4576، بحسب قوة المهام المعنية بالجائحة في البلاد.
وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 93 ألفا و657 بعد تسجيل 1906 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، بحسب قوة المهام.
وتم تسجيل رقم قياسي فى عدد الوفيات بلغ 139 شخصا أمس الأربعاء لأسباب على صلة بالفيروس.
وتخطت إندونيسيا الصين بوصفها الدولة صاحبة أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في شرق آسيا.
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