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إزالة 247 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالفيوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

أزالت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، 247 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمختلف مدن المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة أزالت 133 حالة تعدي بالزراعة و 114 حالة تعدي بالبناء.

وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمدن وقرى المحافظة.

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