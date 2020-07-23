إزالة 247 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
أزالت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، 247 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمختلف مدن المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة أزالت 133 حالة تعدي بالزراعة و 114 حالة تعدي بالبناء.
وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة حتى إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمدن وقرى المحافظة.
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