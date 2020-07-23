2621 إصابة و221 وفاة بكورونا في إيران خلال 24 ساعة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 284034، والمتعافين 247230، والوفيات 15074 شخصًا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الخميس، في الموجز الصحفي اليومي، إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2621 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين إلى 284034، من ضمنهم 3607 أشخاص

في حالة حرجة، وهم يخضعون للعناية المركزة".

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وأضافت أن "عدد المتعافين من المرض بلغ 247230 شخصا، فيما تم تسجيل 221 حالة وفاة جديدة، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 15074 شخصا.

وأوضحت لاري، بأن 25 محافظة إيرانية هي الآن في الحالتين الحمراء والإنذار، وقالت: "عدد الراقدين الجدد في المستشفيات بسبب الفيروس في محافظتي فارس

وخراسان رضوي خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ ضعف العدد الذي كان عليه في الأيام السابقة".

وأكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن الحرائق الأخيرة في إيران غير ناجمة عن هجمات سيبرانية، إذ إن البُنى التحتية تتعرض يوميًا لآلاف الهجمات السيبرانية، وغالبيتها عديمة الأثر، حيث يتم التصدي لها.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "الحرائق الأخيرة في إيران غير ناجمة عن هجمات سيبرانية.. حرائق الغابات ومحطات الطاقة في إيران في فصل الصيف ليست حادثًا غريبًا يقع للمرة الأولى".