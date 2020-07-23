اخبار العالم

الملك سلمان يُجري عملية ناجحة لاستئصال المرارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وفقًا لوكالة الأنباء .

 

 من المقرر أن يقضي بعض الوقت في المستشفى بحسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.
 ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته

شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يُجري عملية ناجحة لاستئصال المرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا