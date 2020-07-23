الملك سلمان يُجري عملية ناجحة لاستئصال المرارة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

من المقرر أن يقضي بعض الوقت في المستشفى بحسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته

شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.