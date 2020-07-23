2600 إصابة بكورونا كل ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت إحصاءات رويترز ، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 4 ملايين مع أكثر من 2600 إصابة جديدة كل ساعة في المتوسط​​، وهو أعلى معدل في العالم.

وتسارعت وتيرة العدوى في الولايات المتحدة منذ اكتشاف أول حالة في 21 يناير. واستغرق الأمر 98 يومًا في البلاد لتصل إلى مليون حالة، كما استغرق الأمر 43 يومًا آخر لتصل

إلى 2 مليون، ثم إلى 27 يومًا لتصل إلى 3 ملايين إصابة.

ومن ثم استغرق الأمر 16 يومًا فقط ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين، بمعدل 43 إصابة جديدة في الدقيقة.

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ولفتت "رويترز" إلى أنه غالبًا ما تصادمت الحكومة الفيدرالية وحكام الولايات الأمريكية وقادة المدن حول أفضل طريقة للتعامل مع الوباء،

ما أدى إلى مجموعة من القواعد المربكة حول قضايا مثل ارتداء أقنعة (كمامات) الوجه في الأماكن العامة، وتوقيت إعادة فتح الشركات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير لهجته أخيرًا بعدما كان مترددًا في السابق في ارتداء قناع بنفسه، لكنه هذا الأسبوع شجع الأمريكيين على ارتداء الأقنعة وظهر أخيرًا في الأماكن العامة لأول مرة مرتديًا كمامة.

وتعد الولايات المتحدة من بين الدول العشرين التي لديها أكبر تفشي للفيروس التاجي المستجد، وتحتل المرتبة السادسة عالميًا في معدل الوفيات، بأكثر من 143 ألف حالة وفاة.