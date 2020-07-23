فرنسا تؤكد الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

صرح جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي من بيروت إن لبنان يواجه وضعًا حرجًا للغاية، مؤكدًا إصرار فرنسا على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف العصيبة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وشدد لودريان بعد لقاء نظيره اللبناني ناصيف حتي، على أن نداء اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في 17 أكتوبر الماضي لم يسمع حتى الآن،

مشيرًا إلى أن الحلول لترتيب الوضع في لبنان موجودة في مؤتمر "سيدر".

ودعا لودريان إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية كي يخرج لبنان من أزمته، وقال: "ساعدونا لنساعدكم هو شعار زيارتي إلى لبنان".

ودعا الوزير الفرنسي أيضا إلى إعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أنه ليس هناك من حل بديل للبنان

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سوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وأكد لودريان أن ما تم انجازه حتى الآن غير مشجع ومن الضروري مواجهة الفساد والتهريب لأنهما يهددان لبنان.

وشدد لودريان على أنه من الضروري السير بالإصلاحات، لافتا إلى أن هذه ليست رغبة فرنسا فقط بل تطلعات الأسرة الدولية.

وأكد لودريان مواصلة دعم فرنسا للجيش اللبناني، مشددا على ضرورة استمرار لبنان بسياسة النأي بالنفس.

من جهته قال حتي إن الوقت ضاغط وعلينا العمل على الإصلاحات للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تساهم بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان.