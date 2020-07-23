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المعارضة المغربية تطالب بحظر استغلال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية

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دعت أحزاب المعارضة المغربية الممثلة في البرلمان بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية المقبلة، في إشارة إلى خطاب حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأكدت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" أنه يجب التفرقة بين الرموز الوطنية ومقدسات البلاد، التي لا يختلف

بشأنها أي أحد، وبين استعمال خطاب ديني في حملات انتخابية.

 

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وتمنع القوانين الانتخابية في المغرب استعمال الرموز الوطنية، مثل المؤسسة الملكية أو العلم الوطني، إضافة إلى الرموز الدينية أو الآيات القرآنية في الحملات الانتخابية، إذ سبق للمحكمة الدستورية

أن ألغت مقاعد برلمانية بسبب نشر صورة لنائب برلماني مع الملك محمد السادس.

وتستعد الأحزاب السياسية في المغرب إلى الانتخابات  البرلمانية السنة المقبلة، وسط ظروف استثنائية، بسبب تفشي فيروس وآثاره على مختلف المجالات، خاصة منها الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 17 ألفا و962 حالة.

 

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