دعت أحزاب المعارضة المغربية الممثلة في البرلمان بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية المقبلة، في إشارة إلى خطاب حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأكدت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" أنه يجب التفرقة بين الرموز الوطنية ومقدسات البلاد، التي لا يختلفبشأنها أي أحد، وبين استعمال خطاب ديني في حملات انتخابية.
وتمنع القوانين الانتخابية في المغرب استعمال الرموز الوطنية، مثل المؤسسة الملكية أو العلم الوطني، إضافة إلى الرموز الدينية أو الآيات القرآنية في الحملات الانتخابية، إذ سبق للمحكمة الدستوريةأن ألغت مقاعد برلمانية بسبب نشر صورة لنائب برلماني مع الملك محمد السادس.
وتستعد الأحزاب السياسية في المغرب إلى الانتخابات البرلمانية السنة المقبلة، وسط ظروف استثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا وآثاره على مختلف المجالات، خاصة منها الاقتصادية.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 17 ألفا و962 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة المغربية تطالب بحظر استغلال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.