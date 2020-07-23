افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد بعد 30 عامًا على إغلاقها

أعاد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، افتتاح السفارة الفنلندية في بغداد، بعد 30 عاما على إغلاقها ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، في بغداد، إنه "يرحب باعادة فتح سفارة فنلندا في بغداد بعد 30 سنة على إغلاقها".

وأضاف: "بحثنا مجموعة من الملفات،

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منها العلاقات الثنائية والتأكيد على تطويرها، ودور الشركات الفنلندية المهم في تطوير الاقتصاد العراقي، وخاصة في السبعينيات والثمانينيات".

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن تطلعه إلى عودة الشركات الفنلندية للعمل في العراق، وإعادة صياغة الاقتصاد العراقي، والعمل مع الكثير من الدول الأخرى في هذا

المجال.

وتابع حسين: "بحثنا ملف الإرهاب ومحاربته، وكان هناك حديث على أن الارهابيين لا يزالوا يشكلون تهديداً للأمن في العراق وسوريا، وبالنتيجة للوضع في أوروبا".

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية أرسلت طائرتين عسكريتين لإجلاء حوالي 300 من مواطنيها العاملين في العراق، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا هناك.

وذكرت وكالة "يونهاب"، أن الطائرتين أقلعتا صباح اليوم الخميس من قاعدة جوية في كيمهيه، على بعد 450 كيلومترا جنوب سيئول.