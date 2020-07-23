ملك السعودية يجري عملية استئصال مرارة تكللت بالنجاح

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وأضاف “سيمضي بعض الوقت في المستشفى، حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي”.
وقد وجه الملك سلمان، خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل هاتفياً أو سأل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين العديد من المكالمات من الملوك والرؤساء والزعماء في الوطن العربي والعالم، للاطمئنان على صحته.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره بالمستشفى التخصصي، حيث ناقشت الجلسة خطة الحج لهذا العام وعدداً من الموضوعات الهامة.
والاثنين الماضي، دخل خادم الحرمين الشريفين، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، بحسب ما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.
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