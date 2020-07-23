100 دولار فقط لفحص الكورونا!.. نظام الأسد يجترّ دولارات السوريين في الذهاب والإياب

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ففي عمق الأزمة التي يعيشها الشعب السوري في الداخل خرجت عليهم وزارة الصحة بتعميم يفرض على كل مواطن سوري يريد مغادرة البلاد رسماً لإجراء فحص كورونا بمبلغ (100$).

وإمعاناً في في الإجراءات التعسفية فعلى المواطن أن يذهب إلى المركز المعتمد ليحصل على إحالة إلى المصرف التجاري السوري ليذهب ويدفع 100 دولار بالليرة السورية

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هذا القرار سبقه قبل فترة تعميم أصدرته الحكومة السورية ويصلح عليه تسميته بـ “الخوة” التي قررت أخذها من السوريين الراغبين بالعودة إلى أهلم في سوريا.

إذ أصدر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس حينها قرارا، ألزم بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها عند دخولهم الأراضي السورية.

وسيتم تحديد سعر الصرف بناء على نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وفقا لما نقلته صجيفة “الوطن” الحكومية.

هذه القرارات الخلبية التي سماها البعض، تأتي بعد أيام على مهزلة انتخابات مجلس الشعب، والتي استحوذ فيها حزب البعث الحالكم على غالبية الاصوات في المجلس، وحتى من لم يكونوا ضمن قوائم الحزب ونجحوا في الانتخابات فهم بشكل أو بآخر موالون للنظام ولسياساته