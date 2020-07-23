كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح هام من وزير الصحة الإيطالي بشأن الموجة الثانية لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبرانتسا، اليوم الخميس، عن حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا في فصل الخريف المقبل.

ولفت الوزير الإيطالي، إلى إنه ليس من المؤكد حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا، غير أنه شدد على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان.

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وقال روبيرتو سبرانتسا، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، قوله: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية".

وأضاف روبيرتو سبرانتسا: "لقد تعلم مهنيونا الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه".