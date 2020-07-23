كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر البحرية الليبية تتوعد باستهداف القطع "المعادية" في المياه الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بحرية الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بأنها ستسهدف أي قطعة معادية تدخل المياه الإقليمية لبلاده.

وأكدت بحرية الجيش الليبي، وجود كافة الإمكانيات التي تتيح تحقيق ذلك وحذر تركيا من الاقتراب.

وفي مؤتمر صحفي، قال العقيد أبو بكر البدري مدير مكتب التوجيه المعنوي في رئاسة أركان القوات البحرية الليبية:"سنستهدف أي قطعة بحرية معادية تتواجد في المياه الليبية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش جاهزة ومستعدة للرد على أي هجوم وتحرير ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة.

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وأكد المسماري، على جاهزية الجيش للرد على أي عدوان على قواته، مشيرًا إلى أنهم التزموا بكافة المبادرات السابقة وأوقفوا إطلاق النار بعد إعلان القاهرة.

وشدد على أن الجيش الليبي يؤمن بالحل السياسي للأزمة من أجل مصلحة الليبيين، في نفس الوقت عليه الاستعداد لأي مواجهة عسكرية في ليبيا.

ووجه رسالة إلى الليبيين، بأن الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد، من خلال تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم كافة الأسلحة الليبية بالجيش، وقال: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لنحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة"، وذكر أنه تم تطوير ورفع كفاءة جميع أسلحة الجيش من دفاع جوي وطيران وقوات برية وبحرية.