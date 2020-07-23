كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المعارضة الماليزية تحذر من تطبيق قانون قديم على وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال وزير ماليزي، اليوم الخميس، إن قانونًا ماليزيًا يمتد لعقود من الزمن يشترط ترخيص إنتاج الفيديو أو الأفلام قبل نشره يمتد أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المعارضة بشأن آثاره على حرية التعبير.

وقال وزير الاتصالات والوسائط المتعددة، سيف الدين عبد الله، للبرلمان، إن هناك حاجة إلى تراخيص "بغض النظر عما إذا كانت وكالات إعلامية سائدة أو وسائط شخصية تبث الأفلام على وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات التقليدية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

اتهم المشرعون المعارضون في ماليزيا، الحكومة، بمحاولة طرح شبكة تنظيمية واسعة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قانون شركة تطوير الأفلام الوطنية (FINAS) لعام 1981، الذي سبق الإنترنت.

وقال زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، إن تفسير الوزير سيكون له تأثير مروع على حرية التعبير.

وأضاف "أنور"، في بيان: "من الواضح أن الحكومة تريد من جميع الأطراف، سواء كانوا سياسيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن يواجهوا إجراءات لمحتوى قد لا يتناسب مع وجهة نظر الحكومة".

وحسب وكالة "رويترز"، لم يوضح "سيف الدين" تفاصيله ولم يرد مكتبه على الفور على طلب توضيح.

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وقال النائب المعارض، وونج شو تشي، إنه وفقًا لتفسير الوزير، فإن أي فيديو تم تحميله بشكل خاص سيعتبر غير قانوني.

وأضاف "وونج"، في إشارة إلى اثنين من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الشعبية: "هل ستتخذ الحكومة إجراءات ضد جميع مستخدمي TikTok؟ هل ستطلب الحكومة من كل مستخدمي YouTube التقدم بطلب للحصول على ترخيص؟".

أكثر من 80٪ من سكان ماليزيا البالغ عددهم 32 مليون نسمة هم من مستخدمي الوسائط الاجتماعية النشطين، وفقًا لتقرير Digital 2020 الصادر عن We Are Social و Hootsuite.

يواجه الأفراد المدانون بموجب القانون عقوبات تصل إلى 50،000 رينجت (11،748.12 دولار)، بحد أقصى عامين في السجن، أو كليهما.

وتقول جماعات حقوقية، إن الحكومة تحاول خنق المعارضة بعد قضية احتقار ضد بوابة إخبارية محلية وإجراء تحقيق منفصل في قناة الجزيرة.

يوم الأحد، نقلت وكالة الأنباء برناما عن "سيف الدين" قوله، إن الجزيرة يجري التحقيق معها لصنع فيلم وثائقي غير مرخص عن اعتقال المهاجرين، والذي قالت السلطات إنه غير دقيق ومضلل وغير عادل.