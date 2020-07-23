كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 03:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا.. السجن لشخص بتهمة ارتكاب جرائم نازية في الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت محكمة ألمانية شخصًا ألمانيًا عمره 93 عامًا بالمساعدة في قتل 5,232 سجينًا، معظمهم يهود، في محتشد اعتقال نازي في الحرب العالمية الثانية، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في إحدى القضايا الأخيرة ضد جرائم العصر النازي .

وقالت محكمة هامبورج، اليوم الخميس: "برونو د.، الذي كان حارسًا لقوات الأمن الخاصة في محتشد اعتقال ستوتوف بالقرب من غدانسك في ما يعرف اليوم ببولندا، كان مُدانًا بالتورط في عمليات قتل بين أغسطس 1944 وأبريل 1945"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد اعترف بوجوده في المخيم لكنه جادل بأن ذلك لا يرقى إلى الإدانة.

قُتل حوالي 65,000 شخص، بما في ذلك العديد من اليهود، أو ماتوا في معسكر شتوتثوف، وفقًا لموقع المتحف على الإنترنت. جادل المدعون بأن الكثيرين قتلوا بالرصاص في مؤخرة الرأس أو بغاز Zyklon B المميت.

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وبما أنه كان يبلغ من العمر 17 أو 18 عامًا وقت ارتكاب الجرائم، فقد كان خاضعًا لإرشادات الحكم على الشباب. وكان المدعون قد طالبوا بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن برونو د. في شهادته النهائية أمام المحكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتذر عن المعاناة التي تعرض لها الضحايا لكنه لم يتحمل المسؤولية.

وذكرت شبكة راديو NDR والعديد من وسائل الإعلام الأخرى، أنه قال للمحكمة هذا الأسبوع: "أود أن أعتذر لجميع الأشخاص الذين مروا بجحيم هذا الجنون ولأقاربهم والناجين".

إن صحة المتهم الضعيفة تعني أن جلسات المحكمة تقتصر على ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم.

على الرغم من أن عدد المشتبه بهم يتضاءل بسبب الشيخوخة، لا يزال المدعون يحاولون تقديم الأفراد إلى العدالة. فتحت إدانة بارزة في عام 2011 الطريق أمام المزيد من المحاكمات لأنها كانت المرة الأولى التي كان فيها العمل في المخيم أسبابًا كافية للاتهام، مع عدم وجود دليل على جريمة محددة.