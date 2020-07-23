القدس - بواسطة محمد عز العرب - حررت الشرطة 4 آلاف مخالفة لسائقي مركبات مختلفة على شوارع البلاد خلال الأسبوع الأخير.
ونفذت الشرطة حملة مركزة بادعاء تطبيق قوانين السير، وفرضت الغرامات على مخالفي الأنظمة، وخصوصا ما يتعلق بتشكيل خطر على حياة مستخدمي الشارع والقيادة المتهورة للمركبات، وذلك من أجل تعزيز الشعور بالأمان على الطرقات ومنع حوادث الطرق.
وتوزعت المخالفات على النحو التالي: تحرير 100 مخالفة لمستقلي الدراجات على الطرقات الرئيسة، وتم تسجيل حوالي 550 مخالفة مرورية لسائقي الشاحنات، وذلك إثر عيوب تقنية في المركبة التي قد تؤثر على أمن مستخدمي الشارع، إلى جانب المخالفات الأخرى.
ووفقا للشرطة، تم ضبط أكثر من 750 سائقا قادوا سيارات بسرعة فائقة لا تلائم ظروف الطريق مما يشكل خطرا ويزيد من احتمال وقوع حادث وزيادة الإصابات، وتحرير مخالفات ودعاوى للمحاكمة.
وسُجّلت 450 مخالفة بواسطة استخدام كاميرات "الستيلز" والكاميرات التكتيكية التي تم نشرها في العشرات من الشوارع في كافة أنحاء البلاد.
كما ألغيت 17 رخصة قيادة سيارة، وسحبت رخص 29 مركبة لمدة 30 يوما بسبب مخالفات خطيرة نفذها سائقون.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 آلاف مخالفة لسائقي سيارات في البلاد خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.