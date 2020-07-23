4 آلاف مخالفة لسائقي سيارات في البلاد خلال أسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حررت الشرطة 4 آلاف مخالفة لسائقي مركبات مختلفة على شوارع البلاد خلال الأسبوع الأخير.

ونفذت الشرطة حملة مركزة بادعاء تطبيق قوانين السير، وفرضت الغرامات على مخالفي الأنظمة، وخصوصا ما يتعلق بتشكيل خطر على حياة مستخدمي الشارع والقيادة المتهورة للمركبات، وذلك من أجل تعزيز الشعور بالأمان على الطرقات ومنع حوادث الطرق.

وتوزعت المخالفات على النحو التالي: تحرير 100 مخالفة لمستقلي الدراجات على الطرقات الرئيسة، وتم تسجيل حوالي 550 مخالفة مرورية لسائقي الشاحنات، وذلك إثر عيوب تقنية في المركبة التي قد تؤثر على أمن مستخدمي الشارع، إلى جانب المخالفات الأخرى.

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ووفقا للشرطة، تم ضبط أكثر من 750 سائقا قادوا سيارات بسرعة فائقة لا تلائم ظروف الطريق مما يشكل خطرا ويزيد من احتمال وقوع حادث وزيادة الإصابات، وتحرير مخالفات ودعاوى للمحاكمة.

وسُجّلت 450 مخالفة بواسطة استخدام كاميرات "الستيلز" والكاميرات التكتيكية التي تم نشرها في العشرات من الشوارع في كافة أنحاء البلاد.

كما ألغيت 17 رخصة قيادة سيارة، وسحبت رخص 29 مركبة لمدة 30 يوما بسبب مخالفات خطيرة نفذها سائقون.