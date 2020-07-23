محافظ حضرموت يلتقي لجنة دراسة جدوى مشاريع الكهرباء الجديدة 

الخميس 23 يوليه 2020

عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا، اجتماعاً بأعضاء اللجنة الخاصة بدراسة جدوى مشاريع الكهرباء الجديدة، لتدارس وتقييم عرض لمشروع إنشاء محطة ابن سيناء بطاقة توليدية 60 ميجا واط.



وأوضحت اللجنة أن العرض يتضمن جوانب من القصور الفنية وعدم وضوح بعض المواصفات التقنية وعدم تقديم مشروع متكامل من حيث التوليد والتوزيع للكهرباء.

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وأقرت اللجنة أن تقوم المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت بوضع المواصفات الفنية للمشروع بموجب رؤية المؤسسة وبحسب دراسة الشركة الاستشارية الألمانية "فيشنر"، وأن تكلف بإعداد تقرير المواصفات والوثائق للإعلان الرسمي عن مناقصة عامة لمشروع إنشاء محطة ابن سيناء بطاقة توليدية 60 ميجا، على ان يتم استكمال تقرير المواصفات ووثائق المناقصة في مدة أقصاها 30 أغسطس 2020م.

وأكدت اللجنة على ضرورة تسليم المواقع والمساحات المخصصة لمشاريع الكهرباء في فلك وامبيخة وابن سيناء من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.