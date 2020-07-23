واشنطن تلزم السكان بوضع الكمامات لدى مغادرة منازلهم

الخميس 23 يوليه 2020

أعلنت رئيسة بلدية ​واشنطن​ الأمريكية، ميوريل باوزر، عن اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)وذلك من خلال إلزام سكان العاصمة بوضع كمامات لدى مغادرة منازلهم.



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وقالت ميوريل باوزر"يجب على الناس وضع كمامة عندما يغادرون منازلهم إذا كان من المحتمل أن يخالطوا شخصاً آخر لأكثر من لحظة وجيزة".

وأضافت "عليكم وضع كمامات لأنكم لا تعلمون إن كنتم ستتمكّنون من الحفاظ على التباعد الجسدي".

وتأتي هذه الخطوة لوقف تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في العاصمة بحسب آخر البيانات الرسمية 11529، في حين بلغ إجمالي الوفيات 580.