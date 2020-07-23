شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 727 إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في الكويت والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الخميس، شفاء 727 إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض الى 52247 حالة.

Advertisements وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ،تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 727 إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.