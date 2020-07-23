إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز 3 ملايين

الخميس 23 يوليه 2020

سُجّلت أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس اليوم الخميس.



وسجّلت أوروبا ثلاثة ملايين و2861 إصابة من بين 15 مليونا و237 ألفا و784 إصابة معلنة حول العالم. ولا تزال القارّة الأكثر تضررا بالفيروس لجهة عدد الوفيات، إذ سجّلت 206 آلاف و633 من بين 626 ألفا و994 وفاة حول العالم.

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وسجّلت روسيا أعلى عدد من الإصابات على مستوى القارة إذ بلغت حصيلتها 795 ألفا و38 بينما أعلنت 12 ألفا و892 وفاة، تليها بريطانيا (296 ألفا و377 إصابة و45 ألفا و501 وفاة) ومن ثم إسبانيا (267 ألفا و551 إصابة و28 ألفا و426 وفاة). وأما إيطاليا، فسجّلت 245 ألفا و32 إصابة و35 ألفا و82 وفاة.

ولا تعكس أعداد الإصابات التي تم الكشف عنها على الأرجح إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات.

وخلّف كوفيد-19 تداعيات اقتصادية كذلك في القارة، ما دفع الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مساعدات غير مسبوقة بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) للدول الأعضاء الأكثر تضررا جرّاء الوباء في وقت سابق هذا الأسبوع.