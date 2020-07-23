شكرا لقرائتكم خبر عن 254 إصابة جديدة بكورونا في الامارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم، تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة 57988 حالة.

وكشفت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الامارات عن شفاء 494 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة من الفيروس 50848 حالة.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم بسبب تداعيات الفيروس حيث كانت آخر إحصائية بعدد الوفيات في الدولة 342 حالة.