شكرا لقرائتكم خبر عن 254 إصابة جديدة بكورونا في الامارات والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الامارات عن شفاء 494 حالة جديدة مصابة بالفيروس ذاته ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة من الفيروس 50848 حالة.
وأضاف البيان أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة اليوم بسبب تداعيات الفيروس حيث كانت آخر إحصائية بعدد الوفيات في الدولة 342 حالة.
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