العراق يسجل 2361 اصابة بكورونا وشفاء 2258 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، مشيرة الى فحص 16947 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، أكدت تسجيل2361 إصابة جديدة بالفيروس و 2258حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل 2258حالة شفاء من فيروس كورونا اليوم موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 305بغداد / الكرخ 318مدينة الطب 128النجف الأشرف 119السليمانية 39أربيل 96دهوك 8كربلاء 90كركوك 126ديالى 75واسط 193البصرة 237ميسان 86بابل 184الديوانية 55ذي قار 76الأنبار 4المثنى 71نينوى 20صلاح الدين 28".

واشارت الوزارة الى "تسجيل 2361 اصابة جديدة بالفيروس وكما يلي:

بغداد الرصافة 465

بغداد الكرخ 376

مدينة الطب 61

النجف 67

السليمانية 130

أربيل 69

دهوك 11

كربلاء 176

كركوك 132

ديالى 33

واسط 158

البصرة 192

ميسان 54

بابل 154

الديوانية 92

ذي قار 43

الأنبار 17

المثنى 72

نينوى 28

صلاح الدين 31".

وتابعت الوزارة أن "عدد الوفيات بلغ اليوم 80 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 12

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 8

أربيل 4

كربلاء 9

كركوك 5

واسط 2

البصرة 5

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 8

ذي قار 3

الأنبار 1

المثنى 2

نينوى 4

صلاح الدين 2".

ونوهت الى أنم "مجموع الشفاء : 69405 ( نسبة الشفاء 68%)، ومجموع الأصابات : 102226، والراقدين الكلي: 28699، والراقدين في العناية المركزة: 375"، لافتة الى أن "مجموع الوفيات بلغ 4122".