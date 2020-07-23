اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن دخول 10 صهاريج اوكسجين طبي لصالح صحة الناصرية عبر منفذ سفوان.



وأضافت الهيئة أن "كوادرها تعمل بشكل متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد عدد الاصابات الا ان العمل مستمر في جميع المنافذ الحدودية ودون توقف من اجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية للمواطنين".

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرنا العاملة في منفذ سفوان قامت بالتعاون مع الدوائر المعنية بالتسهيلات اللازمة لانسيابية دخول (10 صهاريج بوزن اجمالي 200 طن) اوكسجين طبي، موزعة (5) لصالح صحة الناصرية في محافظة ذي قار، وباقي الصهاريج لمحافظات عدة، من أجل رفد مستشفياتها ولسد النقص الحاصل فيها لمواجهة جائحة فايروس كورونا ".وأضافت الهيئة أن "كوادرها تعمل بشكل متواصل في ظل هذه الظروف الصعبة ورغم تزايد عدد الاصابات الا ان العمل مستمر في جميع المنافذ الحدودية ودون توقف من اجل خدمة البلاد وتسهيل دخول كافة المستلزمات الطبية والعلاجية للمواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنافذ تعلن دخول 10 صهاريج اوكسجين طبي لصالح صحة الناصرية عبر منفذ سفوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.