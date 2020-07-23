2600 إصابة بالساعة الواحدة في أميركا والإجمالي يقترب من 4 ملايين

ومن ثم استغرق الأمر 16 يومًا فقط ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين، بمعدل 43 إصابة جديدة في الدقيقة.
ولفتت "رويترز" إلى أنه غالبا ما تصادمت الحكومة الفدرالية وحكام الولايات الأمريكية وقادة المدن حول أفضل طريقة للتعامل مع الوباء، ما أدى إلى مجموعة من القواعد المربكة حول قضايا مثل ارتداء أقنعة (كمامات) الوجه في الأماكن العامة، وتوقيت إعادة فتح الشركات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير لهجته مؤخرا بعدما كان مترددا في السابق في ارتداء قناع بنفسه، لكنه هذا الأسبوع شجع الأمريكيين على ارتداء الأقنعة وظهر مؤخرا في الأماكن العامة لأول مرة مرتديا كمامة.
وتعد الولايات المتحدة من بين الدول العشرين التي لديها أكبر تفشي للفيروس التاجي المستجد، وتحتل المرتبة السادسة عالميا في معدل الوفيات، بأكثر من 143 ألف حالة وفاة.
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