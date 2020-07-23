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السعودية تعلن فتح المنافذ البرية مع دولتين

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أعلنت سفارتا لدى كل من الكويت والبحرين، عن إعادة فتح المنافذ البرية السعودية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم إلى البلاد.
وقالت سفارة السعودية لدى الكويت: "يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق، ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها".

كما قالت سفارة المملكة لدى البحرين: "ابتداء من اليوم الخميس، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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