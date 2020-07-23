نائب يكشف 'اتفاقاً' سياسياً مع رئاسة البرلمان يشمل ثلاثة مقترحات لإجراء الانتخابات

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماع القوى السياسية الذي عقد أمس، مع رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية البرلمانية، كان مهماً ومصيرياً بشأن موعد إجراء الانتخابات المقبلة، إضافة إلى استكمال النقاط الختامية حول الجداول الملحقة بقانون الانتخابات".وأضاف، أن "هناك ثلاثة مقترحات طرحت لموعد الانتخابات المقبلة، أولها قدمته بعض القوى السياسية لإجرائها في الأول من نيسان من العام المقبل"، مبينا أن "المقترح الثاني يقضي بإجراء الانتخابات في الأول من حزيران من نفس العام وهو مقترح مقدم من الامم المتحدة، أما الثالث فحدد موعد الأول من تشرين الأول 2021 وهو مقترح مقدم من الحكومة".

وبين البديري، أن "أغلب القوى السياسية تسير باتجاه دعم المقترح الاول، على اعتبار أن إجراء الانتخابات المبكرة هو مطلب جماهيري وإحدى دعوات المرجعية، كما أن شهر نيسان المقبل معناه انتهاء مدة العمر المفترض للحكومة الحالية وهو عام واحد"، لافتا إلى أن "قانون الانتخابات مع جداوله وصل إلى مراحله النهائية بشكل كامل وما تبقى هو استكمال الحكومة للتخصيصات المالية المطلوبة لمفوضية الانتخابات بغية الإعداد والتهيئة اللوجستية لإجراء الانتخابات المقبلة وولادة برلمان وحكومة أكثر قرباً من نبض الشارع ومطالبه المشروعة".