ومن هذه الأخطاء ترك الماء يغلي قبل إضافة أوراق الشاي. فهذا يمنح المشروب مذاقاً غير محبب. ولهذا من الأفضل الانتظار إلى أن يبدأ الماء بالتحرك قليلاً ثم إضافة الأوراق ونزع الابريق عن النار.
ومن الأخطاء أيضاً استخام أكياس الشاي التي تحتوي على النايلون حيث أشارت دراسة كندية إلى أن بعض أجزاء هذه المادة تذوب في الماء على درجة حرارة 95 مئوية. ولهذا الأفضل شراء الأكياس المصنوعة من القطن أو الورق.
أما النصيحة الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها في هذا السياق فهي عدم تناول الشاي في المساء وخصوصاً في وقت متأخر لأن هذا يمنع النوم. إذاً الأفضل في هذه الحالة تفضيل الخلاصات النباتية التي تساعد على الاسترخاء.
ومن الأخطاء أيضاً استخام أكياس الشاي التي تحتوي على النايلون حيث أشارت دراسة كندية إلى أن بعض أجزاء هذه المادة تذوب في الماء على درجة حرارة 95 مئوية. ولهذا الأفضل شراء الأكياس المصنوعة من القطن أو الورق.
أما النصيحة الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها في هذا السياق فهي عدم تناول الشاي في المساء وخصوصاً في وقت متأخر لأن هذا يمنع النوم. إذاً الأفضل في هذه الحالة تفضيل الخلاصات النباتية التي تساعد على الاسترخاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ نرتكبه عند صنع الشاي يفسد مذاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.