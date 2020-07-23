خطأ نرتكبه عند صنع الشاي يفسد مذاقه

ومن هذه الأخطاء ترك الماء يغلي قبل إضافة أوراق الشاي. فهذا يمنح المشروب مذاقاً غير محبب. ولهذا من الأفضل الانتظار إلى أن يبدأ الماء بالتحرك قليلاً ثم إضافة الأوراق ونزع الابريق عن النار.

ومن الأخطاء أيضاً استخام أكياس الشاي التي تحتوي على النايلون حيث أشارت دراسة كندية إلى أن بعض أجزاء هذه المادة تذوب في الماء على درجة حرارة 95 مئوية. ولهذا الأفضل شراء الأكياس المصنوعة من القطن أو الورق.



أما النصيحة الأكثر أهمية والتي يمكن تقديمها في هذا السياق فهي عدم تناول الشاي في المساء وخصوصاً في وقت متأخر لأن هذا يمنع النوم. إذاً الأفضل في هذه الحالة تفضيل الخلاصات النباتية التي تساعد على الاسترخاء.